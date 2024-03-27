Ярмарка «Арт Россия 2024» представит более 200 галерей и художников
Крупнейшая российская ярмарка современного искусства Арт Россия / Art Russia 2024 представит более 200 галерей и художников, специальный проект о новых видах искусства и детскую территорию «Безграничные возможности» в Гостином дворе с 28 по 31 марта.
«В этом году мы впервые будем говорить о видеоиграх и комиксах как о новых видах искусства», — рассказала сооснователь ярмарки Елизавета Фролова.
Новым видам искусства будет посвящена и форумная часть ярмарки: в рамках деловой программы эксперты обсудят, можно ли относить популярную культуру к современному искусству.
В рамках Международного арт-форума в рамках ярмарки эксперты обсудят стратегии достижения успеха на арт-рынке, гибридные форматы мероприятий, форматы музея будущего, формы и способы поддержки художников.
В этом году тема детской территории юбилейного выпуска — «Безграничные возможности. Сверхчеловек». Кураторы проведут конкурсный отбор среди юных художников, а лучшие работы будет представлены на Art Russia/Арт Россия наряду с работами уже состоявшихся художников.
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