Ярмарка «Арт Россия 2024» представит более 200 галерей и художников

Крупнейшая российская ярмарка современного искусства Арт Россия / Art Russia 2024 представит более 200 галерей и художников, специальный проект о новых видах искусства и детскую территорию «Безграничные возможности» в Гостином дворе с 28 по 31 марта.

«В этом году мы впервые будем говорить о видеоиграх и комиксах как о новых видах искусства», — рассказала сооснователь ярмарки Елизавета Фролова.

Новым видам искусства будет посвящена и форумная часть ярмарки: в рамках деловой программы эксперты обсудят, можно ли относить популярную культуру к современному искусству.

В рамках Международного арт-форума в рамках ярмарки эксперты обсудят стратегии достижения успеха на арт-рынке, гибридные форматы мероприятий, форматы музея будущего, формы и способы поддержки художников.

В этом году тема детской территории юбилейного выпуска — «Безграничные возможности. Сверхчеловек». Кураторы проведут конкурсный отбор среди юных художников, а лучшие работы будет представлены на Art Russia/Арт Россия наряду с работами уже состоявшихся художников.

