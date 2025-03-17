Японский мультфильм «Небесный замок Лапута» вернулся в российский прокат

В российский прокат возвращается мультфильм в жанре аниме японского режиссера Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута» (1986). Спецпоказ состоялся в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» 16 марта, в широкий прокат лента выйдет 20 марта. Фильм выпускает компания RWV Film.

На спецпоказе побывал спецкор НСН и встретил очень много звездных гостей. Показ посетили: актеры Ангелина Стречина, Марина Ворожищева, Антон Батырев, Владимир Канухин, телеведущая Светлана Зейналова с коллегой Тимуром Соловьевым, музыкант и актер Иван Макаревич и другие.

Так, актриса Марина Ворожищева призналась, что ее любимый персонаж, созданный Миядзаки, — Софи из «Ходячего Замка».

«Мне кажется, что она проживает огромную жизнь, перевоплощается из молодой девушки в старушку и обратно. Это ведь, по сути, то, что мы сами в рутине жизни проходим: трансформируемся, меняемся. Утром мы одни, днем другие, а ночью — третьи», — призналась она.

В свою очередь актриса Алена Чехова (на фото) рассказала, что любит воздушные пространства так же, как и Миядзаки.

«У Миядзаки все миры потрясающие, но я бы хотела побывать и полетать во вселенной “Ведьминой службы доставки”. Собственно, в теле главной героини Кики. Я бы хотела полетать на ее метле и стать причиной большого количества приключений», — отметила актриса.

«Небесный замок Лапута» — это приключенческий фильм с пиратами, схватками, поисками сокровищ, роботами и захватывающими полётами над землей. Здесь невинность и юность главных героев победят взрослую испорченность и жадность. Блокбастер в кинотеатрах представят в двух версиях: в классическом дубляже Реанимедиа и в оригинале с русскими субтитрами.

