Warner Music запустит в России сервис для независимых артистов ADA
Подразделение Warner Music Group ADA Worldwide, предоставляющее сервисы независимым артистам и лейблам, объявило о запуске российского подразделения. Московский офис ADA возглавит Александр Каспаров, сообщает пресс-служба Warner Music Group.
Каспаров будет работать под руководством генерального директора Warner Music Russia Александра Блинова.
Как отметил глава нового сервиса, музыкальная сцена в России сейчас находится на подъеме благодаря независимым лейблам и артистам, которые «нуждаются в сильном дистрибуционном сервисе, способном активно размещать и продвигать их музыку на цифровых площадках».
В свою очередь, Блинов считает, что запуск сервиса поможет удовлетворить потребности огромного количества артистов.
«Одним из преимуществ работы с ADA является то, что они также могут использовать сеть Warner для получения других услуг, начиная с управления правами на публичное исполнение и заканчивая операциями по синхронизации, в зависимости от договоренностей», — подчеркнул глава российского отделения Warner Music.
ADA Россия уже заключила соглашения о партнерстве с группой Gorky Park, певицей Ольгой Кормухиной, лейблом Артема Умрихина (группа Artik&Asti). Кроме того, сервис займется выпуском киномузыки композитора Альфреда Шнитке.
Александр Каспаров начал карьеру в 1987 году в качестве музыкального журналиста. Позже специалист готовил к запуску «Радио Максимум» и работал программным директором радиостанции. С 1994 года Каспаров сотрудничал со звукозаписывающими компаниями, в том числе с EMI и Gala Records. С 2013 года специалист работает с Warner Music: сначала в качестве директора по маркетингу в России, позже - как консультант компании в Берлине.
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