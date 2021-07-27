Warner Music запустит в России сервис для независимых артистов ADA

Подразделение Warner Music Group ADA Worldwide, предоставляющее сервисы независимым артистам и лейблам, объявило о запуске российского подразделения. Московский офис ADA возглавит Александр Каспаров, сообщает пресс-служба Warner Music Group.

Каспаров будет работать под руководством генерального директора Warner Music Russia Александра Блинова.

Как отметил глава нового сервиса, музыкальная сцена в России сейчас находится на подъеме благодаря независимым лейблам и артистам, которые «нуждаются в сильном дистрибуционном сервисе, способном активно размещать и продвигать их музыку на цифровых площадках».

В свою очередь, Блинов считает, что запуск сервиса поможет удовлетворить потребности огромного количества артистов.

«Одним из преимуществ работы с ADA является то, что они также могут использовать сеть Warner для получения других услуг, начиная с управления правами на публичное исполнение и заканчивая операциями по синхронизации, в зависимости от договоренностей», — подчеркнул глава российского отделения Warner Music.



ADA Россия уже заключила соглашения о партнерстве с группой Gorky Park, певицей Ольгой Кормухиной, лейблом Артема Умрихина (группа Artik&Asti). Кроме того, сервис займется выпуском киномузыки композитора Альфреда Шнитке.

Александр Каспаров начал карьеру в 1987 году в качестве музыкального журналиста. Позже специалист готовил к запуску «Радио Максимум» и работал программным директором радиостанции. С 1994 года Каспаров сотрудничал со звукозаписывающими компаниями, в том числе с EMI и Gala Records. С 2013 года специалист работает с Warner Music: сначала в качестве директора по маркетингу в России, позже - как консультант компании в Берлине.

