Выставка «Время, Вперёд!» актуального соцреализма открылась в Москве
Выставка фестиваля позитивного идейного искусства «ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» открылась в здании Новой Третьяковке на Крымском валу. Экспозиции «Созидательный труд» - финальный этап проекта, идейным вдохновителем которого выступил известный промышленник Константин Бабкин.
Уже второй год подряд участники фестиваля ищут вдохновение для творчества на заводах и фабриках по всем российским регионам. В ходе экспедиций художники создавали свои произведения непосредственно в литейных и сборочных цехах предприятий, входящих в Российскую ассоциацию производителей специализированной техники «Росспецмаш».
По оценке критиков и экспертов, созданные работы отличаются жизнеутверждающим и позитивным настроем, они тонко передают атмосферу тяжелого труда в лучших традициях отечественной художественной школы.
Произведения выполнены в различных техниках, стилях, с использованием разнообразного материала. По задумке автора проекта, фестиваль привлекает внимание общества к теме облагораживающего созидательного труда, развивает конкурентоспособность страны.
Выставка в залах Новой Третьяковки будет открыта до 18 октября включительно. Проект проводится при информационной поддержке Фонда Валентина Серова и радиостанции «НАШЕ РАДИО».
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