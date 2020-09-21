Выставка в честь легендарного коллекционера Остроухова заработала в Москве
В столице при участии Фонда Валентина Серова и радиостанции Радио JAZZ 89.1FM в отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля открылась выставка «Илья Остроухов: художник, коллекционер, музейщик». Она посвящена хозяину дома в Трубниковском, 17 – Илье Остроухову, одному из самых влиятельных участников художественной и культурной жизни Москвы начала ХХ века.
В мемориальном пространстве его дома частично восстановлена оригинальная обстановка особняка – в стены отдела ГМИРЛИ вернулись предметы из собрания домашнего музея Остроухова, в том числе работы В. Серова, В. Сурикова, А. Куинджи, К. Брюллова и многих других именитых художников и скульпторов. К выставке был издан каталог, который стал первым систематизированным сводом музейных экспонатов, связанных с жизнью и творчеством И.С. Остроухова.
На торжественном открытии выставки директор ГМИРЛИ имени В.И. Даля Дмитрий Бак отметил, что дом Остроухова в Трубниках – «точка пересечения литературы и изобразительного искусства». Директор отметил высокий уровень работы куратора выставки, а также выразил благодарность всем партнерам: Государственной Третьяковской галерее, Российскому государственному архиву литературы и искусств, Фонду Валентина Серова, Государственному музею-заповеднику «Абрамцево», Государственному музею-заповеднику В.Д. Поленова, Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, фонду «История Отечества», а также Галине Чайковской, поддержавшей издание каталога выставки.
К работе выставки приурочена программа онлайн и оффлайн-мероприятий: тематические экскурсии, кураторские показы, лекции и творческие вечера. Подробности на сайте Фонда Валентина Серова и Радио JAZZ 89.1 FM.
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