Выставка с работами Энди Уорхола откроется в Москве 24 октября

Выставка, на которой представят больше 60 работ американского художника Энди Уорхола, откроется 24 октября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

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Кроме работ Уорхола на экспозиции будут представлены 50 работ современных российских художников, рассказали в музее. Задачей выставки станет формирование диалога между работами одного из самых ярких представителей поп-арта и ведущих российских художников. Также важно погрузить гостей в глубину творчества мастера, отмечают организаторы.

Посетить выставку москвичи и гости столицы смогут до 18 февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что на Гоголевском бульваре в центре Москвы открылась фотовыставка, которая посвящена архитекторам Владимиру Шухову и Алексею Щусеву, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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