Выставка с работами Энди Уорхола откроется в Москве 24 октября

Кроме работ Уорхола на экспозиции будут представлены 50 работ современных российских художников, рассказали в музее. Задачей выставки станет формирование диалога между работами одного из самых ярких представителей поп-арта и ведущих российских художников. Также важно погрузить гостей в глубину творчества мастера, отмечают организаторы.

Посетить выставку москвичи и гости столицы смогут до 18 февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что на Гоголевском бульваре в центре Москвы открылась фотовыставка, которая посвящена архитекторам Владимиру Шухову и Алексею Щусеву, напоминает «Радиоточка НСН».

