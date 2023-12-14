Выставка работ Павла Филонова откроется в парке «Зарядье» в Москве

В павильоне «Медиацентра» в парке «Зарядье» в Москве 16 декабря откроется масштабная выставка произведений Павла Филонова, сообщает «Российская газета».

Она приурочена к 140-летию гения русского авангарда.

Как отмечается, в экспозицию вошло более 60 работ мастера, в том числе «Пир королей», «Крестьянская семья (Святое семейство)», «Ударницы швейной фабрики "Красная заря"», «Тракторная мастерская Путиловского завода» и другие.

Выставка будет работать до 17 марта 2024 года.

Ранее Эрмитаж представил выставку Севрского фарфора и его подделок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

