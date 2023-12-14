Выставка работ Павла Филонова откроется в парке «Зарядье» в Москве
В павильоне «Медиацентра» в парке «Зарядье» в Москве 16 декабря откроется масштабная выставка произведений Павла Филонова, сообщает «Российская газета».
Она приурочена к 140-летию гения русского авангарда.
Как отмечается, в экспозицию вошло более 60 работ мастера, в том числе «Пир королей», «Крестьянская семья (Святое семейство)», «Ударницы швейной фабрики "Красная заря"», «Тракторная мастерская Путиловского завода» и другие.
Выставка будет работать до 17 марта 2024 года.
Ранее Эрмитаж представил выставку Севрского фарфора и его подделок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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