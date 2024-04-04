Выставка народных промыслов России открылась в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже

Выставка «Великолепие художественного наследия России» открылась в главном здании ЮНЕСКО в столице Франции. В экспозиции представлено около 120 работ, которые относятся к произведениям народных промыслов.

Как заявил ТАСС постоянный представитель РФ при Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры Ринат Аляутдинов, мероприятие специально подгадали к 70-летию вступления в ЮНЕСКО СССР и России, как его правопреемницы.

Вернисаж посетили десятки глав делегаций и представители стран - участниц ЮНЕСКО. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», на выставке можно ознакомиться с образцами лаковой миниатюрной живописи, косторезного и ювелирного искусства, художественной вышивки, кружев, декоративной росписи по металлу.

