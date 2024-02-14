Выставка картин Репина и его учеников откроется в «Новом Иерусалиме» 29 февраля

Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» откроется 29 февраля в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре. В экспозиции будет представлено свыше ста работ из собраний музеев России и частных коллекций.

Проект приурочен к 180-летия художника Ильи Репина. Направленность выставки позволит взглянут на него как на уникального наставника, который воспитал целую плеяду выдающихся живописцев, пояснили в музее. Организаторы отмечают, что для большинства посетителей станет открытием то число известных имен русских художников, которые зазвучали благодаря мастерской Репина и при его поддержке.

В экспозиции, в частности, будут представлены картины Валентина Серова, Николая Фешина, Алексея Кокеля, Константина Сомова, Бориса Кустодиева, Исаака Бродского, Филиппа Малявина и других выдающихся учеников мастера.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по случаю выставки будет издан каталог и серия сувенирной продукции. Кроме того, подготовлена насыщенная сопровождающая программа: лекции, тематические экскурсии, образовательные занятия, мастер-классы.

