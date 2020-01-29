Выставка к 160-летию со дня рождения Чехова пройдет в Главархиве Москвы
Выставка, посвященная жизни писателя Антона Чехова, откроется в Главном архивном управлении российской столицы по случаю 160-летия со дня рождения классика русской литературы. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в экспозиции будут представлены уникальные материалы, связанные с жизнью и творчеством Чехова. Кроме того, библиотека «Московской электронной школы» представит подборку интересных фактов о писателе.
Что касается выставки в Главархиве, то там, например, можно будет ознакомиться с записью акта о бракосочетании Антона Павловича и Ольги Книппер. Будет представлен документ о присвоении Чехову звания уездного врача с его подписью, а также с автографом Николая Склифосовского, декана медицинского факультета Московского университета.
Посетители выставки увидят ранние публикации Чехова в московской прессе, рисунки его брата художника Николая Чехова и известного карикатуриста Михаила Чемоданова. С этими авторами начинающий писатель сотрудничал в журналах «Свет и тени» и «Будильник». Среди других уникальных экспонатов - актовая запись о смерти Антона Чехова в метрической книге Смоленской церкви Новодевичьего монастыря.
Отдельный раздел выставки посвящён сотрудничеству писателя и драматурга с Московским художественным театром и его основателями Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко, отмечает АГН «Москва».
Выставка будет работать до 15 апреля. Вход свободный по паспорту.
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