Выставка «Эмоции архитектуры» открылась в Центре «Зотов» в Москве

Выставка «Эмоции архитектуры» в рамках городской фестиваля «Архитектура для людей» открылась в Центре «Зотов» в Москве. В экспозиции, состоящей из 10 залов, отражены 10 эмоциональных состояний. Их создали 10 архитектурных бюро с помощью различных материалов, фактур, конструкций, совокупности звука, цвета, запаха, объема и масштаба.

Выставка, по словам устроителей, составлена таким образом, чтобы каждая последующая эмоция контрастировала с предыдущей. Перед каждой комнатой есть специальное «место обнуления», где можно проанализировать увиденное и отдохнуть.

Ностальгию постарались передать через поставленные друг на друга ящики с воспоминаниями. Вдохновение – через аллюзию на сложный и тернистый поиск творческого начала, которое мерцает где-то вдали, уют – через детский замок из подушек и одеял. Тревогу передали через холодное урбанистическое пространство с четкими линиями и вертикальными трубами, которые создают эффект сжатия. Стабильность – через устойчивость табурета, а последнее пространство отсылает посетителей к Новому году и дарит ощущения уютного домашнего праздника.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что с точки зрения архитектуры, как науки, сейчас идет процесс переосмысления ее философии.

«Он выражается в новом стиле, которому нашлось определение как эмо-тек. Мы живем в мире, где сложно удивить и удивиться. Поэтому, чтобы быть актуальной, современная архитектура сегодня концентрирует в себе яркость идей и эмоций, становится эмоциональной, театральной, драматической. Она удивляет, привлекает внимание, помогает сконцентрироваться на ощущениях», – рассказал главный архитектор Москвы.

По словам гендиректора компании Донстрой Алены Дерябиной, меняется мир и меняются подходы к проектам. Сейчас фокус смещается в сторону девелопмента впечатлений, создания целого спектра позитивных эмоций, ощущения стабильности и безопасности.

«Мы решаем этот вопрос через разработку разнообразных дополнительных жизненных сценариев, базой для которых является и квартира, и дом, и двор, и городская территория, окружающая наши проекты. Наша основная задача – создавать проекты, которые будут актуальны сейчас и на годы вперед. Это одновременно и вдохновляющий вызов, и большая ответственность застройщиков перед клиентом, перед городом, перед временем», – добавила Дерябина.

Культурно-просветительская программа фестиваля началась 12 декабря и включает кинолекции, мастер-классы для взрослых и детей, танцевально-пространственные практикумы, экскурсии-выезды на объекты компании «Донстрой», групповую стратегическую сессию для взрослых в формате детского конструктора по саморефлексии и изучению себя и другие мероприятия.



