Выставка Дали в Москве побила рекорд посещаемости в России

За первый месяц работы посетителями выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство» стали порядка 300 тысяч человек. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу организаторов экспозиции.

По их данным, это стало абсолютным рекордом для России.

Председатель правления культурно-исторического фонда «Связь времен», директор Музея Фаберже Владимир Воронченко признался, что не ожидал такого колоссального интереса к творчеству Сальвадора Дали. В среднем выставку посещают более 10 тысяч человек в день. Поэтому организаторы в настоящее время делают все возможное для как можно более комфортной ее работы для посетителей.

В частности, по четвергам, пятницам и субботам продлены часы работы экспозиции. Кроме того, со 2 марта вводится посещение по сеансам, сообщает Москва 24. Билеты на них можно купить онлайн.

Выставка работает в выставочном центре «Манеж» до 25 марта. В экспозиции представлены 180 произведений самого знаменитого сюрреалиста в мире.

