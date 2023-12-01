Вышел дебютный трейлер приквела «Безумного Макса»

Картина режиссера Джорджа Миллера расскажет о молодости воительницы Фуриосы. Главную роль сыграла звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой.

События развернутся спустя 45 лет после гибели цивилизации. В юном возрасте Фуриосу разлучают с семьей. Героиня мечтает выбраться из Цитадели и вернуться к родным. Премьера запланирована на май 2024 года.

Первый фильм из трилогии «Безумный Макс» появился на экранах в 1979 году. Главную роль сыграл Мэл Гибсон. В 2015 году в прокат вышел «Безумный Макс: Дорога ярости» с Томом Харди и Шарлиз Терон.

В конце ноября Харди объявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3». Картина выйдет в прокат в ноябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

