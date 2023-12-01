Вышел дебютный трейлер приквела «Безумного Макса»
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на видеохостинге YouTube первый трейлер приквела «Безумного Макса» - фильма «Фуриоса».
Картина режиссера Джорджа Миллера расскажет о молодости воительницы Фуриосы. Главную роль сыграла звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой.
События развернутся спустя 45 лет после гибели цивилизации. В юном возрасте Фуриосу разлучают с семьей. Героиня мечтает выбраться из Цитадели и вернуться к родным. Премьера запланирована на май 2024 года.
Первый фильм из трилогии «Безумный Макс» появился на экранах в 1979 году. Главную роль сыграл Мэл Гибсон. В 2015 году в прокат вышел «Безумный Макс: Дорога ярости» с Томом Харди и Шарлиз Терон.
В конце ноября Харди объявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3». Картина выйдет в прокат в ноябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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