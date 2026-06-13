Выпускной концерт Академии Вагановой состоится в ГКД

На сцене Государственного Кремлёвского дворца 18 и 19 июня состоится концерт учащихся 284‑го выпуска Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

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Программа выступления под названием «Наследие А. Я. Вагановой сквозь века и стили» разделена на два отделения. В первой части зрители увидят одноактный балет «Баллады» (музыка Шопена), миниатюру «Детское Pas de deux» (музыка Чайковского) и постановку «Классическая симфония» (музыка Прокофьева) в исполнении выпускников академии.

Второе отделение посвящено сюите из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса — её представят в редакции Николая Цискаридзе, ректора академии и народного артиста России.

Художественное оформление концерта подготовлено Мариинским театром, за дирижёрским пультом будет Валерий Овсяников.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Трансляция наследия А. Я. Вагановой», который включён в программу стратегического академического лидерства «Приоритет‑2030», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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