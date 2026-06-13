Выпускной концерт Академии Вагановой состоится в ГКД

Программа выступления под названием «Наследие А. Я. Вагановой сквозь века и стили» разделена на два отделения. В первой части зрители увидят одноактный балет «Баллады» (музыка Шопена), миниатюру «Детское Pas de deux» (музыка Чайковского) и постановку «Классическая симфония» (музыка Прокофьева) в исполнении выпускников академии.



Второе отделение посвящено сюите из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса — её представят в редакции Николая Цискаридзе, ректора академии и народного артиста России.



Художественное оформление концерта подготовлено Мариинским театром, за дирижёрским пультом будет Валерий Овсяников.



Мероприятие проходит в рамках проекта «Трансляция наследия А. Я. Вагановой», который включён в программу стратегического академического лидерства «Приоритет‑2030», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

