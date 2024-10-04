Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Вячеслава Добрынина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.
Траурную церемонию провёл артист Михаил Грушевский. Проститься с композитором пришли Лев Лещенко, Владимир Винокур, Юрий Антонов, Андрей Державин, Игорь Матвиенко, Александр Маршал и другие.
Отмечается, что Добрынина похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют «Аллей звёзд».
Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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