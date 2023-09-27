Вуди Аллен признался, что не помнит свои фильмы

Режиссер Вуди Аллен в интервью критику Станиславу Зельвенскому признался, что стал забывать некоторые свои фильмы. В декабре Аллену исполнится 88 лет. Полная версия их беседы опубликована на kinopoisk.ru.

«Что я плохо помню, так это мои фильмы. Когда я заканчиваю фильм, я никогда к нему не возвращаюсь. И мне порой, знаете, пересказывают шутку, я говорю: окей. А мне говорят, это ж твоя шутка из твоего фильма! А я этот фильм видел, не знаю, 50 лет назад. Мне когда-то давным-давно актер Ричард Бертон сказал, что не смотрит на собственные роли, и я, помню, подумал, как это странно, как это вообще возможно», - признался Аллен.

При этом он отметил, что в своем возрасте помнит некоторые вещи, словно это было вчера.

«Я помню даже школьные годы, как я был мальчишкой, помню своих друзей: как их звали, где они сидели», - сказал режиссер.

В интервью Аллен также признался, что в США ценят русское искусство, которое, по его признанию, всегда было важным ориентиром для местных художников. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

