Вуди Аллен признался, что не помнит свои фильмы
27 сентября 202312:31
Режиссер Вуди Аллен в интервью критику Станиславу Зельвенскому признался, что стал забывать некоторые свои фильмы. В декабре Аллену исполнится 88 лет. Полная версия их беседы опубликована на kinopoisk.ru.
«Что я плохо помню, так это мои фильмы. Когда я заканчиваю фильм, я никогда к нему не возвращаюсь. И мне порой, знаете, пересказывают шутку, я говорю: окей. А мне говорят, это ж твоя шутка из твоего фильма! А я этот фильм видел, не знаю, 50 лет назад. Мне когда-то давным-давно актер Ричард Бертон сказал, что не смотрит на собственные роли, и я, помню, подумал, как это странно, как это вообще возможно», - признался Аллен.
При этом он отметил, что в своем возрасте помнит некоторые вещи, словно это было вчера.
«Я помню даже школьные годы, как я был мальчишкой, помню своих друзей: как их звали, где они сидели», - сказал режиссер.
В интервью Аллен также признался, что в США ценят русское искусство, которое, по его признанию, всегда было важным ориентиром для местных художников. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова призвала вакцинировать в России специалистов, работающих с животными
- СМИ: Магазины Decathlon планируют открыть в России 15 ноября
- В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил коллегу и скрылся
- Reuters: Apple подготовила для iPhone 12 обновление, снижающее излучение
- СМИ: МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро
- «Коммерсантъ»: Росавиация разослала рекомендации пилотам после ЧП с Airbus A320
- Психолог Лейкина: профессиональное выгорание сейчас является пандемией
- Путин выразил президенту Ирака соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя
- СМИ: Ученые из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»
- Опрос назвал самый популярный среди туристов город России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru