Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет 15 апреля

Свежий сезон сериала «Папины дочки. Новые» будет запущен на телеканале СТС 15 апреля. Сразу после показала в телеэфире контент можно будет посмотреть на ведущих онлайн-платформах. Информация об этом появилась на сайте производителя сериала - онлайн-кинотеатра Start.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова, Ольга Волкова, Алексей Демидов и другие актеры. Также присоединиться к съёмкам согласился супруг Арзамасовой, серебряный призёр зимней Олимпиады Илья Авербух.

В качестве камео в сериале можно будет также увидеть блогера Влада А4. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», режиссёром второго сезона стал Дмитрий Грибанов, известный по «Вампирам средней полосы» и «Артисту», компанию ему составил Аскар Бисембин («Два холма»).

Первый сезон продолжения «Папиных дочек» вышел в сентябре 2023 года. По словам креативного продюсера сериала Аслана Гугкаева, команда проекта стремилась поднять его на новую качественную ступень.

