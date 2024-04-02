Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет 15 апреля
Свежий сезон сериала «Папины дочки. Новые» будет запущен на телеканале СТС 15 апреля. Сразу после показала в телеэфире контент можно будет посмотреть на ведущих онлайн-платформах. Информация об этом появилась на сайте производителя сериала - онлайн-кинотеатра Start.
Во втором сезоне к своим ролям вернутся Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова, Ольга Волкова, Алексей Демидов и другие актеры. Также присоединиться к съёмкам согласился супруг Арзамасовой, серебряный призёр зимней Олимпиады Илья Авербух.
В качестве камео в сериале можно будет также увидеть блогера Влада А4. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», режиссёром второго сезона стал Дмитрий Грибанов, известный по «Вампирам средней полосы» и «Артисту», компанию ему составил Аскар Бисембин («Два холма»).
Первый сезон продолжения «Папиных дочек» вышел в сентябре 2023 года. По словам креативного продюсера сериала Аслана Гугкаева, команда проекта стремилась поднять его на новую качественную ступень.
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