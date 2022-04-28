Всероссийский книжный фестиваль пройдет на родине Чехова
С 20 по 22 мая родина Антона Павловича Чехова - Таганрог соберёт представителей книжной индустрии на юбилейный XV Чеховский книжный фестиваль. В рамках смотра на городских площадках пройдет более 60 мероприятий для детей и взрослых. Среди них презентации новых книг и проектов, мастер-классы, публичные лекции, концерты, выставки, ярмарки книжной и сувенирной продукции, а кроме того творческие встречи.
Фестиваль приурочен к трем юбилеям: 135-летию рассказа «Каштанка» А. П. Чехова, 100-летию издательства «Молодая гвардия» и 100-летию пионерского движения.
В программе - встречи с писателями Юрием Поляковым, Павлом Басинским, Андреем Геласимовым, Дмитрием Лихановым, Александром Кушниром и другими.
АО «Почта России» проведёт свою акцию. Любой желающий сможет отправить эксклюзивные открытки со штемпелем Чеховского книжного фестиваля в любую точку страны.
Торжественная церемония открытия XV Чеховского книжного фестиваля состоится 20 мая в театре им. А.П. Чехова. Свой моноспектакль представит актера театра и кино, заслуженный артист РФ Валерий Ярёменко «И не только о любви…».
Организаторами фестиваля выступают Администрация города Таганрога, Управление культуры г. Таганрога при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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