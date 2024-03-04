Всероссийский фестиваль мультфильмов примет Красноярский край
Большой фестиваль мультипликационных фильмов состоится в Красноярском крае. С 22 по 31 марта в городах и посёлках региона будут демонстрироваться работы победителей международных и национальных конкурсов в пяти программах.
Все показы будут бесплатными. Кульминацией фестиваля станут сеансы в красноярском Доме кино с 29 по 31 марта, передает ТАСС. Программы специально составлены для зрителей разных возрастов.
Большой фестиваль мультфильмов - ежегодный самый масштабный смотр международной анимации в России. Он проводится с 2007 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», традиционно фестиваль стартует в российской столице, а затем отправляется по регионам.
В программе фестиваля, помимо показов, проходят встречи и мастер-классы с известными режиссерами. По итогам зрительского голосования победителям вручаются призы — статуэтки «Девочка Анимаша».
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