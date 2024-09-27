«Всегда был оптимистичен»: Сын Мадянова рассказал о последних днях артиста

Ушедший из жизни актер, заслуженный артист РФ Роман Мадянов до последнего момента был настроен оптимистично. Об этом рассказал сын актера Роман Мадянов-младший в беседе с NEWS.ru.

«Он всегда был оптимистичен и, несмотря на состояние, всегда верил, что сможет справиться. При всем ухудшении он говорил, что все будет в порядке», — поделился собеседник издания.

Мадянов-младший рассказал, что его отцу было тяжело ходить и говорить. Артисту проще было передвигаться за рулем, чем пешком. По словам сына актера, Мадянов продолжал сниматься до самого конца и скучал по театру: сцена была частью его жизни, и артист переживал, что не может выступать как прежде.

Роман Мадянов скончался 25 сентября, ему было 62 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

