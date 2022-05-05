Все экспонаты коллекции Морозовых вернулись в Россию
Экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, находившиеся во Франции, вернулись в Россию. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — написала глава Минкульта в Telegram.
Как отметила министр, транспортировка картин, графических работ и скульптур на родину заняла почти 20 дней, пишет РИА ФАН.
Выставка «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже завершилась 3 апреля. На экспозиции были представлены 67 работ из фондов Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, 65 шедевров из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи, два – из Русского музея, отмечает RT. В частности, в Париже выставлялись работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Анри Матисса, Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича и других выдающихся русских и европейских мастеров.
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