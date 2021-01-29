Впервые в истории россиянин получает звание лучшего travel-фотографа мира

Впервые за все годы проведения международного фотоконкурса «Travel Photographer of the Year», проводимого при поддержке Королевского фотографического общества (Великобритания), россиянин стал абсолютным победителем и обладателем гран-при.

Это своеобразный Оскар в мире фотографии.

Владимир Алексеев, лауреат Национальной премии «Хрустальный компас», получивший в 2016 в Кремле награду из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу, стал обладателем звания «Лучший travel фотограф мира 2020», достойно представив Россию и её туристический потенциал на международной арене. Учитывая нестабильную обстановку в мире и, как выразился президент России Владимир Путин на недавнем Давосском форуме, взаимные претензии между Россией и некоторыми европейскими странами, это событие является знаковым не только в сфере культуры, но и на политической арене, демонстрируя открытость Запада к нашей стране.

Надёжность, беспристрастность и качество наград определяется жюри, состоящим их ведущих издателей и экспертов в данной области из Германии, Италии, Кении, Новой Зеландии, Панамы, Южной Африки, Шри-Ланки, Великобритании и США.

«Я давно уже реализовал себя, как фотограф. И сейчас своей личной целью и смыслом вижу общественную деятельность. В 2019 году мы с единомышленниками учредили Национальный Фонд сохранения духовных, культурных и природных богатств «Родная земля», который популяризирует не только красоту и уникальность российской природы, но и её богатую культуру, внутри страны. И теперь эту престижную награду можно смело рассматривать как первый положительный опыт представления России и её возможностей уже и на международном уровне. Уверен, что любовь к прекрасному, которая объединяет всех людей на планете, это прекрасный повод для дружбы и для того, чтобы забыть любые политические разногласия», - сказал Алексеев.

В портфолио автора, помимо российской Арктики, Ямала, Урала, Карелии и Камчатки, вошли также кадры из Антарктики, Гренландии, Исландии, Юго-Восточной Азии и других регионов мира.

