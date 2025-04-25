Вован и Лексус хотят снять фильм о подготовке к своим пранкам
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) планируют снять художественный фильм о подготовке к своим розыгрышам западных политиков. Об этом блогеры рассказали ТАСС в кулуарах проходящего в Екатеринбурге II Молодежного форума «Россия и Запад: Глобальное противостояние. Вчера, сегодня, завтра».
По словам Кузнецова и Столярова, они хотят создать ленту, основанную «на реальных событиях, на конкретных наших историях, звонках, случаях».
«Я думаю, будет очень интересно, потому что мы показываем лишь итог нашей деятельности - это сам разговор. А с разговором у нас связано очень много частных историй, которые, если завернуть это в художественную оболочку, были бы интересны зрителям... [Было бы интересно] показать изнанку подготовки к этим разговорам», - отметил Кузнецов.
В свою очередь, Столяров указал, что съемки картины начнут после поиска режиссера и сценаристов. По его словам, идею трудно реализовать, так как «очень сложно соединить и политику, и юмор», и необходим человек из команды профессионалов, хорошо разбирающейся в обеих сферах.
Ранее Вован и Лексус разыграли министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, напоминает RT.
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