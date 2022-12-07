Воспитанники школ искусств ДНР приедут на столичный фестиваль «Горячее сердце»

Детский фестиваль «Горячее сердце» пройдет в Москве 20-25 декабря, участие в мероприятии примут воспитанники 16 школ искусств Донбасса.

Так, в столицу приедут ставшие финалистами отборочного тура ребята из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазовска и Комсомольского. Фестиваль завершат большим гала-концертом «Москва — Донбасс», который пройдет 23 декабря на сцене театра «Школа драматического искусства». Гости столицы и ребята из Москвы исполнят произведения известных композиторов на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне и других инструментах, споют народные песни, представят хореографические номера.

Перед гала-концертом состоится торжественное подписание партнерских соглашений о сотрудничестве между школами искусств Москвы и Донбасса. Представители профессионального сообщества столичных образовательных учреждений станут кураторами региональных коллег и поделятся с ними опытом.

Для гостей фестиваля «Горячее сердце» организуют просветительскую программу, в рамках которой они посетят Измайловский кремль, Государственный культурный центр — музей В.С. Высоцкого, другие культурные учреждения, побывают на елке мэра Москвы и кремлевской елке. Также специальные мероприятия проведут для директоров школ Донбасса.

Фестиваль «Горячее сердце» был создан по инициативе детской музыкальной школы имени С.М. Майкапара и проходит при поддержке столичных Департамента культуры, Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства, Департамента национальной политики и межрегиональных связей. С 2015 года мероприятие проводится в Донецке при содействии управления культуры городской администрации. В организации поездки детей из ДНР помогает РОО «Землячество донбассовцев».

