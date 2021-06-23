«Волонтеры наследия» отправятся в археологическую экспедицию в Крым
В рамках второго сезона проекта «Волонтёры наследия» его участники примут участие в археологической экспедиции у музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму.
В 2021 году в проекте примут участие порядка 200 человек, отобранных из 300 желающих. Их разделят на группы, которые будут сменять друг друга на протяжении девяти смен до октября.
При этом в рамках заключительной смены «волонтёрами наследия» станут жители Севастополя и Крыма.
«Проект на стыке сохранения объектов культурного наследия и развития волонтерских инициатив должен помочь «Херсонесу Таврическому» в работе по благоустройству территорий, на которых находятся памятники», - заявил член Общественной палаты РФ, председатель совета фонда «Моя история» Иван Есин.
По его словам, этот проект также повысит туристическую привлекательность региона, поскольку волонтерская школа собрала в этом году ребят из всех уголков России.
Ранее волонтеры помогали в археологических работах по уборке территорий Хоры Херсонеса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Совет Федерации утвердил изменение границ Петербурга
- Песков заявил, что в России жёстко контролируют производство вакцин от коронавируса
- Москва и Санкт-Петербург обновили рекорды по количеству смертей от коронавируса
- Российский корабль Черноморского флота выстрелил по британскому эсминцу
- Новый штамм коронавируса «дельта» завезен в Словакию из России
- ВОЗ выявила недочеты на российском предприятии по производству «Спутник V»
- Германия поможет Украине отстоять свои интересы после строительства «СП-2»
- «Не обсуждается». Песков прокомментировал возможность введения нового локдауна
- В Индии предупредили о моментальной заразности штамма «дельта-плюс»
- Кадырова призвали выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы региона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru