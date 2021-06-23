«Волонтеры наследия» отправятся в археологическую экспедицию в Крым

В рамках второго сезона проекта «Волонтёры наследия» его участники примут участие в археологической экспедиции у музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму.

В 2021 году в проекте примут участие порядка 200 человек, отобранных из 300 желающих. Их разделят на группы, которые будут сменять друг друга на протяжении девяти смен до октября.

При этом в рамках заключительной смены «волонтёрами наследия» станут жители Севастополя и Крыма.

«Проект на стыке сохранения объектов культурного наследия и развития волонтерских инициатив должен помочь «Херсонесу Таврическому» в работе по благоустройству территорий, на которых находятся памятники», - заявил член Общественной палаты РФ, председатель совета фонда «Моя история» Иван Есин.

По его словам, этот проект также повысит туристическую привлекательность региона, поскольку волонтерская школа собрала в этом году ребят из всех уголков России.

Ранее волонтеры помогали в археологических работах по уборке территорий Хоры Херсонеса.

