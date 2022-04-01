Во Владивостоке открылся конкурс «Музыкальный Владивосток 2022»

Отмечается, что в нем будут участвовать около трехсот музыкантов в возрасте от 9 до 35 лет. Это – учащиеся детских школ искусств, студенты музыкальных училищ и колледжей искусств, вузов и молодые профессиональные музыканты из России, Китая и Кореи.

В рамках конкурса с 1 по 8 апреля пройдут курсы повышения квалификации по семи образовательным программам дополнительного образования. В частности, по программам «Основные критерии подбора педагогического репертуара пианиста» и «Творческая мастерская хормейстера».

Так, целью и задачами конкурса являются выявление и поддержка талантливой молодежи на Дальнем Востоке и Сибири, повышение профессионального уровня подготовки во всех трех звеньях музыкального образования, повышение уровня исполнительского мастерства в дальневосточном регионе, а также укрепление творческих связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Конкурс проводится Дальневосточным государственным институтом искусств при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации музыкальных образовательных учреждений.

