Во МХАТе представили сценическую версию «Страстей по Матфею»

В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького была представлена сценическая версия оратории «Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева). В постановке на тему из Евангелия использовались современные театральные средства света, визуальные инсталляции и видеопроекции.

В представлении приняли участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и Московский Синодальный хор. Солировали оперные артисты Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, Дмитрий Корчак и Михаил Туркин. Дирижировал руководитель молодежного отделения Московского Синодального хора Михаил Котельников. Концерт прошел с аншлагом. После исполнения авторов музыки и исполнителей трижды вызывали на сцену. Зрители аплодировали стоя.

«Страсти по Матфею» — монументальное произведение для солистов, хора и оркестра. В нем отдельные эпизоды из Евангелия чередуются с речитативами, хорами и ариями, текст которых взят из православного богослужения Страстной седмицы. В основе сюжета - последние дни земной жизни Иисуса Христа: от Тайной вечери до смерти на Кресте и Воскресения.

Оратория митрополита Илариона «Страсти по Матфею» — одно из наиболее часто исполняемых произведений современных русских композиторов. Со времени премьеры в марте 2007 года она была исполнена более 150 раз в России и более чем в 20 странах мира.

Произведение традиционно исполняется в Страстную седмицу Великого поста. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 постановки в большинстве городов России были отменены. В 2021 году помимо представления во МХАТе имени Горького произведение было представлено в Петрозаводске, Брянске и Ижевске.

