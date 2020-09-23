Во Франции скончалась певица Жюльетт Греко

Французская певица и актриса Жюльетт Греко скончалась в среду на 94-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что информация о смерти артистки поступила от ее родственников. Причина смерти певицы не уточняется.

Умерла Греко в своем доме в Раматюэль в окружении семьи.

Греко является исполнительницей песен Шарля Азнавура, который писал их для нее. Также она известна своими ролями в кино, в частности, в фильмах "И восходит солнце" (1957), "Ночь генералов" (1967) и других.



