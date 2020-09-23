Во Франции скончалась певица Жюльетт Греко
23 сентября 202022:58
Французская певица и актриса Жюльетт Греко скончалась в среду на 94-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что информация о смерти артистки поступила от ее родственников. Причина смерти певицы не уточняется.
Умерла Греко в своем доме в Раматюэль в окружении семьи.
Греко является исполнительницей песен Шарля Азнавура, который писал их для нее. Также она известна своими ролями в кино, в частности, в фильмах "И восходит солнце" (1957), "Ночь генералов" (1967) и других.
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23 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru