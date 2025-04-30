Внук Церетели намерен продолжить работу деда в Российской академии художеств
Василий Церетели на посту президента Российской академии художеств намерен продолжить работу, которую вел его дед Зураб Церетели, сообщает ТАСС.
По его словам, первым делом нужно подготовить выборы и провести общеакадемическое собрание 19 мая.
«На этом собрании, если члены Академии проголосуют за мою кандидатуру, я стану президентом. Я планирую продолжить реализовывать те задачи и планы, которые выстраивал Зураб Константинович», - сказал Василий Церетели.
Он также рассказал, что необходимо проделать большую работу в филиалах академии в Казани, Ростове-на-Дону, Красноярске, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также продолжить развивать международные связи, прежде всего, с Ираном, арабским миром и КНР.
Ранее внук Зураба Церетели заявил, что пока рано говорить о памятнике его деду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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