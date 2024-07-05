Власти предложили переснять «Александра Невского», «Кортик» и другую киноклассику

Министерство просвещения предлагает снять ремейки трёх десятков фильмов времён Советского Союза для подрастающего поколения на историческо-патриотическую тему, а также экранизировать 15 произведений литературы. Об инициативе проинформировало министерство культуры, которое направило письмо на этот счёт в Союз кинематографистов России.

По задумке Минпросвещения, переснятые фильмы будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Среди кинокартин, которые предлагается переснять, обозначены, в частности: «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна; «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля; «Кортик» Николая Калинина, снятый по роману Анатолия Рыбакова; «Война и мир» Сергея Бондарчука; «Летят журавли» Михаила Калатозова.

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В списке для экранизации значатся: «Севастопольские рассказы» Льва Толстого; «Матрёнин двор» Александра Солженицына, «Похождения жука-носорога» Константина Паустовского и другие произведения.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в последние годы вышли несколько ремейков советских фильмов и экранизаций произведений: «Сто лет тому вперед» по одноименной повести Кира Булычева, по которой в СССР была снята «Гостья из будущего»; «А зори здесь тихие» - по повести Бориса Васильева, «Служебный роман. Наше время», «Летучий корабль» - по мотивам одноимённого мультфильма студии «Союзмультфильм».

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Фото: Кадр из фильма «Александр Невский», «Мосфильм», 1938 год
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