Власти предложили переснять «Александра Невского», «Кортик» и другую киноклассику

Министерство просвещения предлагает снять ремейки трёх десятков фильмов времён Советского Союза для подрастающего поколения на историческо-патриотическую тему, а также экранизировать 15 произведений литературы. Об инициативе проинформировало министерство культуры, которое направило письмо на этот счёт в Союз кинематографистов России.

По задумке Минпросвещения, переснятые фильмы будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Среди кинокартин, которые предлагается переснять, обозначены, в частности: «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна; «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля; «Кортик» Николая Калинина, снятый по роману Анатолия Рыбакова; «Война и мир» Сергея Бондарчука; «Летят журавли» Михаила Калатозова.