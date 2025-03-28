Спектакли с Владом Соколовским отменили в трех российских городах

Уточняется, что на 1 апреля был запланирован спектакль в Пензе, на 2 апреля - в Саратове и 3 апреля постановку дожны были представить в Волгограде, однако произошла отмена по вине заказчика.

Соколовский при этом выразил надежду, что в ближайшее время встретится со своим зрителем.

Ранее певец также снялся в российской адаптации хитового турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Первая серия проекта вышла в феврале 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

