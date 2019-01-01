Виктор Сухоруков заболел

Ближайшие спектакли с участием Виктора Сухорукова в Театре имени Моссовета отменены в связи с его болезнью, передает ТАСС.

Как сообщила администрация театра, все билеты, купленные на отмененные спектакли, действительны.

Народному артисту России Виктору Сухорукову 67 лет.

В 2017 году, говоря о ролях, которые характеризуют актёра наилучшим образом, Сухоруков назвал такие фильмы, как «Комедия строгого режима», «Про уродов и людей», «Бедный, бедный Павел», «Остров», «Не хлебом единым» и «Агитбригада „Бей врага!“».





