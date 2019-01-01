Виктор Сухоруков заболел
Ближайшие спектакли с участием Виктора Сухорукова в Театре имени Моссовета отменены в связи с его болезнью, передает ТАСС.
Как сообщила администрация театра, все билеты, купленные на отмененные спектакли, действительны.
Народному артисту России Виктору Сухорукову 67 лет.
В 2017 году, говоря о ролях, которые характеризуют актёра наилучшим образом, Сухоруков назвал такие фильмы, как «Комедия строгого режима», «Про уродов и людей», «Бедный, бедный Павел», «Остров», «Не хлебом единым» и «Агитбригада „Бей врага!“».
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