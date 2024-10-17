«Ветераны России» попросили отказать Шаману в регистрации знака «Я русский»

Ранее Шаман подал две заявки на регистрацию бренда «Я русский» для производства различных товаров, в том числе алкогольной продукции и косметических средств, напоминает РЕН ТВ.

«Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России», — указали общественники.

По мнению «Ветеранов России», регистрация такого бренда приведет к коммерциализации понятий-основ национальной идентичности и культурного наследия РФ. Общественники добавили, что использование выражения «Я русский» в бизнесе «противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям народа».

