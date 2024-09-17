ВС РФ не стал рассматривать жалобу Галкина на отказ в исключении из иноагентов
Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу шоумена Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) на отказ в исключении его реестра иноагентов Минюста. Об этом сообщает РИА Новости.
«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — рассказали агентству в суде.
В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить шоумена из реестра иноагентов. Представитель Галкина Екатерина Зубань отмечала, что решение Минюста затрагивает права и свободы шоумена. По ее словам, Галкин не занимается политической деятельностью, критика в адрес госорганов не является таковой, кроме того, юморист никогда не получал организационной либо финансовой помощи от Украины или других стран.
Минюст внес Максима Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru