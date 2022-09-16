Вечер французской музыки пройдет в зале «Зарядье» 28 сентября

28 сентября в Зале «Зарядье» прозвучит музыка французских композиторов в исполнении Госоркестра России имени Светланова и коллектива «Мастера хорового пения».

За дирижерским пультом в этот вечер окажется представитель знаменитой дирижерской династии Дмитрий Юровский.

В программе сюита из музыки к драме Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда» Габриеля Форе, «Глория» Франсиса Пуленка - масштабное сочинение для солистки, хора и оркестра, впервые прозвучавшее в 1961 году, за два года до смерти композитора, а также музыкальная мистерия «Мученичество святого Себастьяна» Клода Дебюсси.

Завершит вечер оркестровая поэма «Вальс» Мориса Равеля.

