Вечер французской музыки пройдет в зале «Зарядье» 28 сентября
28 сентября в Зале «Зарядье» прозвучит музыка французских композиторов в исполнении Госоркестра России имени Светланова и коллектива «Мастера хорового пения».
За дирижерским пультом в этот вечер окажется представитель знаменитой дирижерской династии Дмитрий Юровский.
В программе сюита из музыки к драме Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда» Габриеля Форе, «Глория» Франсиса Пуленка - масштабное сочинение для солистки, хора и оркестра, впервые прозвучавшее в 1961 году, за два года до смерти композитора, а также музыкальная мистерия «Мученичество святого Себастьяна» Клода Дебюсси.
Завершит вечер оркестровая поэма «Вальс» Мориса Равеля.
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