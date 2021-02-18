ВДНХ приглашает на экспозицию о космической программе СССР «Первые в мире»

В центре «Космонавтика и авиация» в рамках года космоса на ВДНХ откроется выставка «Первые в мире», которая подготовлена на основе фондовых материалов Мемориального музея космонавтики, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина,

По ее словам, экспозиция начнет работать 19 февраля. На выставке будет представлено около 100 плакатов 1950–1960-х годов на космическую тематику. Их авторы — известные художники того времени: Ираклий Тоидзе, Валентин Викторов и другие.

Выставка состоит из трех разделов, первый посвящен самой космической программе, второй расскажет о влиянии полетов в космос на повседневную жизнь, а третий будет посвящен роли коммунистической партии в освоении космоса.

Выставку разместят в подкупольном пространстве павильона «Космос» Центр «Космонавтика и авиация» располагается в отреставрированном историческом павильоне № 34 «Космос» на ВДНХ.

