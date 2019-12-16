Васильев опроверг свое возвращение в сериал «Сваты»
Народный артист России Анатолий Васильев рассказал НСН, что не в курсе своего появления в седьмом сезоне «Сватов».
Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне сериала «Сваты». Актер решил покинуть проект еще в четвертом сезоне, его герой Юрий Ковалев умер из-за проблем с сердцем. Сценаристы придумали такой ход, чтобы оправдать уход Васильева из картины. По некоторым данным, артист не нашел общего языка с режиссером сериала, ему не нравилось, как он тогда говорил, что «фильм превращают в комедийную передачу "6 кадров"».
Однако, как сообщает портал today.ua, Анатолий Васильев снова появится в этом проекте. Предполагается, что седьмой сезон станет приквелом сериала, в воспоминаниях будут использованы кадры предыдущих сезонов, в том числе с участием Васильева.
Сам Анатолий Васильев в эфире НСН заявил, что ему ничего неизвестно о своем участии в новом сезоне телесериала.
«Комментировать ничего не буду, потому что от вас слышу это вообще впервые», — сказал артист.
Новый сезон «Сватов» должен появиться в 2020 году.
В октябре актер Николай Добрынин заявил об уходе из проекта. Тогда Анатолий Васильев в эфире НСН поддержал коллегу. Однако, по данным СМИ, в декабре сего года актер изменил свое решение, узнав, якобы, о том, что создатели сериала приняли решение «умертвить» его героя - Митяя Буханкина. Ранее исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов подтвердил, что «Сваты - 7» с прежними артистами появятся на телеэкране летом 2020 года.
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