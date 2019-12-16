Васильев опроверг свое возвращение в сериал «Сваты»

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне сериала «Сваты». Актер решил покинуть проект еще в четвертом сезоне, его герой Юрий Ковалев умер из-за проблем с сердцем. Сценаристы придумали такой ход, чтобы оправдать уход Васильева из картины. По некоторым данным, артист не нашел общего языка с режиссером сериала, ему не нравилось, как он тогда говорил, что «фильм превращают в комедийную передачу "6 кадров"».

Однако, как сообщает портал today.ua, Анатолий Васильев снова появится в этом проекте. Предполагается, что седьмой сезон станет приквелом сериала, в воспоминаниях будут использованы кадры предыдущих сезонов, в том числе с участием Васильева.