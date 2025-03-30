В Зеленограде продолжается строительство храма в честь Георгия Победоносца
В районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы продолжается строительство храмового комплекса в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Овчинский подчеркнул, что церковь, рассчитанная на 500 прихожан, создана в традициях псковской архитектуры XV–XVI веков с элементами модерна. На данный момент в здании завершены основные строительно-монтажные работы, идет отделка внутренних помещений и устройство инженерных систем.
«На основном этаже располагаются алтарь, солея, молельный зал, хоры над трапезной, в цокольном этаже – крестильный храм и служебные помещения. Ввод храмового комплекса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
С 2014 года в Москве было построено и введено в эксплуатацию 120 религиозных объектов, один из которых расположен в Зеленоградском административном округе.
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