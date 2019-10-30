В «Зарядье» выступит легендарный симфонический оркестр

15 ноября в зале «Зарядье» Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением легендарного маэстро Томаса Зандерлинга.

Коллектив, созданный в 1956 году легендарным дирижером Арнольдом Кацем, входит в топ-лист лучших симфонических коллективов России, наряду с оркестрами Москвы и Санкт-Петербурга.

15 августа 2017 года главным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра стал всемирно известный маэстро Томас Зандерлинг. Родившийся в эвакуации в Новосибирске во время Великой Отечественной войны, Зандерлинг окончил Специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, учился дирижированию в музыкальной академии в Восточном Берлине, а в 24 года был назначен музыкальным директором Halle Opera. Маэстро дирижировал главными оркестрами ГДР, в том числе Дрезденской Штаатскапеллой и Лейпцигский Гевандхауз, представлял премьеры симфоний Шостаковича в Германии (по решению самого композитора). Сотрудничал с такими дирижерами, как Герберт фон Караян и Леонард Бернстайн.

С Новосибирским академическим симфоническим оркестром Томаса Зандерлинга связывают давние тесные отношения. Их первое совместное выступление состоялось в 1977 году. Последние десять лет маэстро Зандерлинг занимал положение главного приглашенного дирижёра коллектива. Под управлением Томаса Зандерлинга Новосибирский академический симфонический оркестр провел несколько важных зарубежных туров и сделал записи на международных звукозаписывающих лейблах.

