В «Зарядье» прозвучит «Реквием» Карла Дженкинса
Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и Академический большой хор «Мастера хорового пения» 3 апреля исполнят в зале «Зарядье» «Реквием» знаменитого британского композитора Карла Дженкинса. В качестве солистов выступят Анна Аглатова (сопрано), Евгения Курова (сопрано), Анна Немзер (меццо-сопрано), Ангелина Зеленская (меццо-сопрано) и Егор Бобров (дискант).
Дженкинс – композитор из Уэльса, получивший образование в Университете Кардиффа и Королевской академии музыки в Лондоне. На курсах в Barry Summer Jazz School он обучился играть джаз на духовых и струнных инструментах, а в 1980-х годах начал экспериментировать, соединяя академическую музыку и этнику.
«Реквием» Дженкинс создал в 2005 году в память о своем отце. К традиционным частям заупокойной мессы Дженкинс добавил Pie Jesu и In Paradisum, а литургический латинский текст дополнил лирическими японскими стихотворениями хайку (хокку) о жизни и смерти. Партитуру «Реквиема» исполняют четыре солиста (сопрано, дисканта, японской флейты сякухати и арфы) и оркестр с экзотическими инструментами дарбука, тайко и другими ударными.
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