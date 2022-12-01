В «Зарядье» покажут спектакль «Волшебный оркестр» с участием театра масок
Спектакль «Волшебный оркестр. В поисках космической гармонии» в постановке молодого петербургского режиссера Дмитрия Отяковского представят в столичном зале «Зарядье» 10 и 11 декабря.
В спектакле примут участие старейший уличный театр масок России «Странные куклы господина Пэжо», а также Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Со сцены прозвучат сочинения композиторов Прокофьева, Гайдна, Дебюсси, Дунаевского, Штрауса, Моцарта и Чайковского, на нитяном занавесе зала будет транслироваться компьютерная графика.
По замыслу создателей, действие спектакля происходит на созвездии Большой Валторны. Там живут странные существа: йетити, мунстеры, валторианцы, диссонансы и хамелеоновые обертоны – все они заняты поисками музыкальной гармонии, которая для них столь же важна, как кислород на Земле.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 785 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 865 / сут.
- Макрон обвинил США в «расколе Запада» из-за закона о климате
- В ДНР сообщили об огневом контроле ВС России основных дорог на артемовском направлении
- Лавров: Прежние отношения России с Западом не восстановятся
- Компания Илона Маска может начать испытание чипов на людях через полгода
- Аналитики «Сбера» предупредили о риске разгона инфляции из-за денежной массы
- В московском метро женщина ударила ножом попутчицу из-за громкого разговора по телефону
- Врио главы Херсонской области рассказал о возведении оборонительных сооружений в регионе
- Си Цзиньпин призвал повышать уровень сотрудничества Китая и Европы
- Турция установила в море 280-тонный резервуар для газа
- Программа социальной газификации в России стала бессрочной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru