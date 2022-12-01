В «Зарядье» покажут спектакль «Волшебный оркестр» с участием театра масок

Спектакль «Волшебный оркестр. В поисках космической гармонии» в постановке молодого петербургского режиссера Дмитрия Отяковского представят в столичном зале «Зарядье» 10 и 11 декабря.

В спектакле примут участие старейший уличный театр масок России «Странные куклы господина Пэжо», а также Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Со сцены прозвучат сочинения композиторов Прокофьева, Гайдна, Дебюсси, Дунаевского, Штрауса, Моцарта и Чайковского, на нитяном занавесе зала будет транслироваться компьютерная графика.

По замыслу создателей, действие спектакля происходит на созвездии Большой Валторны. Там живут странные существа: йетити, мунстеры, валторианцы, диссонансы и хамелеоновые обертоны – все они заняты поисками музыкальной гармонии, которая для них столь же важна, как кислород на Земле.

