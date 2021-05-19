В зале «Зарядье» выступит знаменитый французский органист Жан-Батист Робин

В зале «Зарядье» 24 мая выступит Жан-Батист Робин – французский органист и композитор, профессор органной кафедры Консерватории в Версале, с 2010 года занимающий пост органиста Королевской капеллы Версаля.

В программе единственного концерта 24 мая – сочинения Листа, Франка, Видора, Дебюсси, Дюпре и других композиторов. Концерты Жана-Батиста Робина проходят в самых известных залах Европы, Японии, Южной Кореи, США и знаменитых соборах – таких, как Нотр-Дам и Сен-Сюльпис.

В его обширной дискографии – полное собрание сочинений Феликса Мендельсона, Луи Маршана и Франсуа Куперена. Записи удостоились высоких оценок критиков, а также престижных наград, включая Diapason d'Or и Gramophone.

Робин с отличием окончил Парижскую консерваторию, совершенствовал мастерство органиста под руководством таких признанных мастеров, как Мари-Клер Ален и Оливье Латри, а технику композиции – под руководством Джорджа Бенджамина в Лондоне. В 23 года стал органистом Кафедрального собора Сен-Пьер в Пуатье, создал больше тридцати сочинений для органа, оркестра, а также произведения для дуэтов, трио и других инструментальных ансамблей.

«Орган Робина – это целый оркестр, богатый миллионом разнообразных красок и оттенков», – писал American Record Guide.

