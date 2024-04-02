В Якутии умерла оперная певица Нина Чигирева

Оперная певица, народная артистка Республики Саха (Якутия) Нина Чигирева умерла в возрасте 69 лет. Об этом заявил министр культуры и духовного развития республики Афанасий Ноев.

«Природа одарила Нину Чигиреву голосом (меццо-сопрано) редкой красоты и обаяния. Якутская певица выступала не только на подмостках якутского музыкального театра... но и на лучших сценических площадках мира, покоряя своим талантом любителей классической музыки!» — написал Ноев в своем Telegram-канале.

Как отметил министр, Чигирева — заслуженная артистка России и Якутии — с 1987 года была ведущей солисткой Государственного театра оперы и балета Якутии, с 1997-го преподавала в Высшей школе. Кроме того, певица выпустила несколько сольных альбомов, также о ней сняли документальный фильм из серии «Звезды Земли Олонхо».

Ранее в Уфе умер оперный певец, заслуженный артист Башкортостана Салих Сулейманов. Артисту было 67 лет, отмечает телеканал «360».

