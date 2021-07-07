В возрасте 98 лет умер индийский актер Дилип Кумар
Индийский актер Дилип Кумар скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщило ANI News. Он умер в больнице в Мумбаи.
Случшившееся прокомментировал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он написал, что Кумара «будут помнить как легенду кинематографа».
Индийский премьер добавил, что его уход — огромная потеря для культурного мира.
Он выразил соболезнования родным и поклонникам актера, передает RT.
В кино Кумар начал сниматься с 1944 года, а в 1998-ом он последний раз появился на экране.
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