В возрасте 98 лет умер индийский актер Дилип Кумар

Индийский актер Дилип Кумар скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщило ANI News. Он умер в больнице в Мумбаи.

Случшившееся прокомментировал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он написал, что Кумара «будут помнить как легенду кинематографа».

Индийский премьер добавил, что его уход — огромная потеря для культурного мира.

Он выразил соболезнования родным и поклонникам актера, передает RT.

В кино Кумар начал сниматься с 1944 года, а в 1998-ом он последний раз появился на экране.

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ФОТО: Twitter Нарендра Моди
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