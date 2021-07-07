В возрасте 98 лет умер индийский актер Дилип Кумар

Индийский актер Дилип Кумар скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщило ANI News. Он умер в больнице в Мумбаи.

Случшившееся прокомментировал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он написал, что Кумара «будут помнить как легенду кинематографа».

Индийский премьер добавил, что его уход — огромная потеря для культурного мира.

Он выразил соболезнования родным и поклонникам актера, передает RT.

В кино Кумар начал сниматься с 1944 года, а в 1998-ом он последний раз появился на экране.

