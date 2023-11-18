В Волгограде состоится финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион»

Финал XXII Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» пройдет в Волгограде с 18 по 21 ноября.

«ТЭФИ-Регион» - это телевизионный конкурс для региональных журналистов, который проходит с 2001 года. Конкурс проводится по 18 конкурсным номинациям. В этом году в состязании приняли участие 548 работ 138 телекомпаний страны.

Финальные мероприятия конкурса будут сопровождаться встречами, круглыми столами, дискуссиями и мастер-классами с участием ведущих деятелей масс-медиа. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 20 ноября в Центральном концертном зале Волгограда.

Организатором конкурса выступил Фонд «Академия Российского телевидения» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

