В центре Москвы идут «бои» за русский Азов

Фонд «Перспектива» и Президентский фонд культурных инициатив открыли бесплатную экспозицию «Русский Азов» для москвичей и гостей столицы. Выставка организована в гибридном мультимедийно-стендовом формате, она находится у входа в Останкинский парк.

Экспозиция является продолжением всероссийского проекта, открытого в павильоне «Россия-Моя история». Его целью является пояснение обществу позитивной оценки понятия «Русский Азов». В прошлом месяце выставку, которая находится на ВДНХ в павильоне №57, посетили российские блогеры, военные корреспонденты и многие другие представители медиа-индустрии.

Организаторы рассказали, что разные инфлюенсеры, в том числе популярные VK-клиперы и ведущие различных пабликов, подробнее познакомившись с историей Приазовья, попросили организаторов привлечь к выставке максимум внимания.

«Русский Азов» открыт для всех посетителей. Он состоит из 28 конструкций, которые расскажут москвичам об истории становления региона, возникновении городов, их культуре и истории. Выставка будет открыта для всех желающих до начала августа.

