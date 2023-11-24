В Третьяковке открылась выставка о героях и современниках Серебряного века

В Третьяковской галерее в пятницу открывается выставка «Герои с современники Серебряного века».

Главной темой экспозиции названа нестабильность и близость перемен, которые ощущали художники той эпохи. На выставке представлены работы в разных техниках.

Выставка будет открыта до 19 мая 2024 года.

Ранее в Москве прошла ежегодная выставка фестиваля «Открытый город», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Третьяковской галереи
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