В Токио раскупили все билеты на кинопоказ по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина
Кинопоказ, который посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, прошел в токийском зале «Хамарикю Асахи холл» в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что зрители смогли увидеть советские фильмы «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане». Указывается, что все билеты были распроданы, несмотря на то, что показ проходил в будний день.
В оргкомитете сообщили, что оригинальные произведения Пушкина, стихи из оперы и русского романса пользуются популярностью в Японии. Добавляется, что такие произведения, как «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» регулярно исполняются японскими театральными артистами.
Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Псковской области с 5 по 7 июля. На нем в конкурсе полнометражных фильмов представят картины из шести стран, в том числе из Китая, Монголии и Греции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дело американского журналиста Гершковича передали в суд
- Финансист Пушкарев посоветовал россиянам откладывать по 100 рублей в день
- В Токио раскупили все билеты на кинопоказ по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина
- Песков заявил, что Россия готовит ответ на новые санкции США
- Несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из РФ
- «Роскино» разработает новые форматы поддержки продвижения национальных фильмов
- Месси не сыграет за Аргентину на Олимпиаде-2024 в Париже
- СМИ: Трамп требует от спикера Палаты представителей отменить обвинительный вердикт
- Песков: Россия продолжит развивать отношения с КНДР
- Венгрию оштрафовали на 200 млн евро за нарушение правил по приему беженцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru