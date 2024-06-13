В Токио раскупили все билеты на кинопоказ по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина

Отмечается, что зрители смогли увидеть советские фильмы «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане». Указывается, что все билеты были распроданы, несмотря на то, что показ проходил в будний день.

В оргкомитете сообщили, что оригинальные произведения Пушкина, стихи из оперы и русского романса пользуются популярностью в Японии. Добавляется, что такие произведения, как «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» регулярно исполняются японскими театральными артистами.

Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Псковской области с 5 по 7 июля. На нем в конкурсе полнометражных фильмов представят картины из шести стран, в том числе из Китая, Монголии и Греции, передает «Радиоточка НСН».

