Фестиваль «Времена и эпохи» впервые пройдет на площадках «Кинопарка»

В Москве в 12-й раз пройдёт фестиваль «Времена и эпохи». Как сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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Участие в фестивале, который пройдёт 12–16 июня, примут более 60 реконструкторов из восьми зарубежных стран, в том числе Италии, Франции, Японии, Турции и Бельгии. Отмечается, что большинство из них являются лидерами мнений в сообществах своих государств.

Отмечается, что реконструкции в столичных парках пройдут в формате дополненной реальности. Планируется, что на каждой площадке единовременно будут собираться не менее 250 участников.

В сообщении говорится, что одной из наиболее масштабных реконструкций станет взятие Парижа вместе с русскими солдатами в ландшафтном парке «Митино», где гости смогут почувствовать себя современником событий Наполеоновских войн.

Также в оргкомитете указали, что впервые смотр состоится и на территории «Кинопарка» «Москино», генеральный директор которого Кирилл Косенко выразил уверенность в том, что фестиваль посетит довольно большое количество гостей.



«Мы открываем для публики вообще всю нашу территорию... Они посмотрят мастер-классы, и им расскажут про Москву 1940-х и про Дикий Запад», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на второй неделе июня гостям фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» станут доступны выступления воспитанников и преподавателей московских школ искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».