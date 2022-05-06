В Театре имени Маяковского назначен новый художественный руководитель

Новым художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначен Егор Перегудов.

На сайте мэра Москвы говорится, что он вступит в должность 1 июня. Отмечается также, что предложение о назначении нового худрука поступило от труппы, его поддержали в столичном Департаменте культуры.

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Егор Перегудов — театральный режиссер, педагог и переводчик. С 2011 по 2018 год работал штатным режиссером театра «Современник». После этого стал главным режиссером Российского академического молодежного театра, где трудится по сей день.

Бывший художественный руководитель Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис 25 февраля объявил о своем уходе из театра. Он покинул пост по собственному желанию после объявления военной спецоперации на Украине.

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ФОТО: Сайт Театра имени Маяковского
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